قال الفنانة وفاء عامر، إنها كانت ضيفة شرف في مسلسل "حكايتي"، الذي عُرض ضمن السباق الرمضاني الماضي، مؤكدة أنها جسدت شخصية فتاة عاقة لوالدتها وقامت بضربها داخل المسلسل، وذلك خلال حوارها في برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، على قناة "cbc".

وأضافت عامر: "كان صعب عليا مشهد ضرب أمي ده بجد ، لأن اي شخصية بجسدها لازم أكون متعاطفة معاها، مقدرش أبقى كارهة شخصية أنا بقدمها لأني لازم أكون نفس الشخصية"، موضحة أنها بكت بشدة بعد تصويرها هذا المشهد مستعجبة من قيام أي شاب أو فتاة برفع يده على والدته.

وتابعت: "إحنا متربيين على طاعة الأم والأب، دول كل شيء في حياتنا، أنا بنام تحت رجل أمي".