تحدثت الفنانة وفاء عامر عن علاقتها بالله، وروت موقفا تعرضت له إثر تخلي كل المحيطين بها عنها، وهو ما يجعل الإنسان يقف مع نفسه لحظة تأملية، فالصديق من الممكن أن يهرب، والزوجة من الممكن أن تتطلق، والزوج من الممكن أن يتوفى، ومن الممكن أن تحتاج إلى شخص يكون هو نفسه بحاجة إلى من يعينه، ولكن الوحيد القادر على السماع لفضفضتك هو الله، "ربنا حبيبي، وأنا بحبه وحاسة إنه بيحبني أوي".

وأضافت وفاء عامر خلال حوارها مع الإعلامي أحمد الخطيب، بحلقة اليوم من برنامج "كلم ربنا"، المذاع عبر راديو "9090"، أن الأجانب سرقوا طريقة تعاملنا مع الله، عن طريق اليوجا، واليوجا لدينا في آيات القرآن الكريم، التي تعطي راحة وتأمل، "عندما يحدث ذلك، أشعر وكأني أطير من على الأرض".

واستكملت وفاء عامر: "أنا مش عالمة في الدين أو شيخة، أنا ست بيت وبجيب محفظ للقرآن الكريم لإبني، وبعد ما إبني بيقوم بقعد اسمع من الشيخ، وربنا دايما سامعني وباسط إيديه، وممكن تمشي أنت وهو ما يمشيش".

وقالت وفاء عامر إنها تحدثت مع الله في مواقف عدة، ومنها موقف "كانت صديقة ليا مريضة بمرض وكان رقمها ضاع وماكنتش عارفة أوصلها بأي شكل، وفجأة تليفوني رن ولقيتها بتتصل وبتقولي عاوزة أشوفك".

وروت وفاء عامر موقفا آخر حينما كانت تبلغ من العمر 6 سنوات، "كنت غاوية المطبخ ودخلت عكيت الدنيا وأمي ضربتني علقة، وبعدها قعدت اصلي وأكلم ربنا وماما سمعتني وقعدت تعيط بعد ماسمعتني".