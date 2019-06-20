قال الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بوزارة التضامن الاجتماعي، إن نتائج حملات مكافحة المخدرات تأتي بنتائج رائعة، موضحًا أن حملة "أنت أقوى من المخدرات" التي شارك فيها اللاعب الدولي محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، جعلت الاتصالات على الخط الساخن لعلاج الإدمان تتضاعف أربع مرات.

وأضاف "عثمان"، خلال حواره في برنامج "صالة التحرير"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن صلاح شارك في هذه الحملة متطوعًا، ولاقت الحملة تفاعل 37 مليون شخص على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع: "استطعنا الوصول إلى عدد كبير من الشباب عن طريق حملات التوعية ولدينا 26 ألف شاب متطوع للتوعية بمخاطر المخدرات".

ودعا "عثمان" صناع الدراما لمساعدة الصندوق في مواجهة مفاهيم الإدمان ولا يرسخونها، مشيرا إلى أن الدراما المصرية للأسف ربطت المخدرات بالقدرة البدنية والجنسية، موضحا أن 27% تقريبا من متعاطي المخدرات إناث والباقي ذكور.