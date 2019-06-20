أحبطت الإدارة العامة للحركة بجمارك ميناء الدخيلة في الإسكندرية، أمس، محاولة تهريب نحو 99 ألف قرص مخدر "زاناكس"، داخل حاوية تحوي شحنة أحذية قادمة من الصين، بالمخالفة لقوانين مكافحة والصيدلة والجمارك والاستيراد والتصدير.

وردت معلومات لرجال الجمارك تفيد وجود أصناف ممنوعة ضمن مشمول الحاوية رقم MOAU063832/8 والتي تم قيدها تحت رقم مهمل 569 لسنة 2019، تحتوى على أحذية أشكال ومقاسات وألوان مختلفة واردة من الصين باسم شركة" أ. م. ع.".

جرى تشكيل لجنة جمركية لتفتيش الحاوية، كشفت عن وجود 343 كرتونة أحذية جديدة، و9890 شريطا بكل منها 10 أقراص بإجمالي 98900 قرص من عقار "XANAX" المقيد جدول، مخبأة داخل بعض علب الأحذية الفارغة لإيهام رجال الجمرك.

قرر حسام حمزة، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وإخطار الجهات المختصة.