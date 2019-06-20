قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن دار الإفتاء ذات خبرة إفتائية حقيقية ومتراكمة من قديم.

وأضاف خلال حوار خاص ببرنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال على شاشة "dmc": "كان السائلون يأتون إلى دار الإفتاء بغرض معرفة الفتوى إلى أن ذلك تقلص مؤخرا لذلك اتجهنا للتكنولوجيا الحديثة ومواقع التواصل والطرق الحديثة".

وتابع: "نستقبل عن طريق الخط الأرضي المجاني على رقم "107"، أكثر من 1500 سؤال يوميا، كما نستقبل أكثر من 1100 بريد إلكتروني يوميا ونرد عليه"، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء تجيب على الفتاوى بـ12 لغة للوصول للعالم كله".

وأوضح أن مجموع الأسئلة التي يجاب عنها يوميا تتراوح بين 3 آلاف و 3500 سؤال، وفي رمضان من 4 آلاف إلى 4500".