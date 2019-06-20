قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن ما حدث في رؤية هلال شهر شوال، طبيعيا ويحدث كل شهر.

وأضاف خلال حوار خاص ببرنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال على شاشة "dmc": "في كل الأشهر بنطلع نشوف الهلال ونصحب معنا العلماء سواء من معهد البحوث الفلكية أو هيئة المساحة وأقسام الفلك بجامعات مختلفة، وإذا قال العلم بأن الهلال ولد بعد مرحلة الاقتران مع الشمس ويمكن رؤيته إذن فالهلال ولد".

وتابع: "منهج دار الإفتاء يقوم على العلم، ورؤيته نابعة بين التوأمة بين علم الفلك والرؤية الشرعية"، مشيرًا إلى أن هناك 7 لجان مختارة بعناية وموضوعة في 7 مناطق بأماكن مختلفة في مصر، مختارين بعناية.

واستطرد أن الذي يحدد منطقة الرؤية هو العلم ونحن تابعون للعلم، قائلا إن اللجنة التي تشكل لرؤية الهلال تضم مندوبًا من الإفتاء وآخر من معهد البحوث وثالث من هيئة المساحة والأزهر والأوقاف وممثلا عن المحافظة المتواجد بها منطقة الرؤية، ولم يأت واحد منهم سواء بتوشكى أو الوادي الجديد أو سوهاج أو الفيوم أو أسوان أو الغردقة أو مرسى مطروح.

وأشار إلى أن ما قيل عن وجود خلاف بين دار الإفتاء ومعهد البحوث الفلكية لم يحدث مطلقا.

وعن ما قيل عن أن الفجر يصلى في غير ميعاده غير صحيح، قائلا إن المفتين المصريين أجمعوا على قلب رجل واحد على هذه المسألة.

وأكد أن القرار الصادر من مجمع البحوث الإسلامية اتفقوا على أن صلاة الفجر بمجرد الأذان صحيحة قطعا.