قالت الفنانة وفاء عامر، إنها لم تكن تعرف تمثل، وأحبت التمثيل جدا، مضيفةً: "بتوفيق ربنا وإيماني بموهبتي اتعلمت التمثيل، والموهبة ممكن تخلقيها وتبحثي عنها".

وأضافت "عامر" خلال لقائها مع برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" المذاع عبر فضائية "CBC"، أنها واجهت كثيرًا من المعوقات:"كنت باخد شنطة هدومي وأروح أمثل ألاقيهم بيقولو لي شكرًا جبنا واحدة غيرك".

وحكت الفنانة وفاء عامر، عن فترة زواجها، قائلة: "ممثلتش على جوزي وهو عارفني وخدني زي مانا في كيس بعبلي".

وأضافت أنها لا تتجمل: "مكنتش بعرف أطبخ أو اصطاد وبقيت أعرف، ومكنتش بعرف ألعب طاولة واتعلمتها وغلبت اللي علمتني".