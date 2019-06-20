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أجيري يستقر على 11 مقاتلاً للبحث عن عرش أفريقيا

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الأقباط يحتفلون اليوم بعيد الملاك جبرائيل ووفاة القديس يوحنا

الأقباط يحتفلون اليوم بعيد الملاك جبرائيل ووفاة القديس يوحنا

شخص يشتري مسدس انتحار فان جوخ بـ146 ألف دولار

شخص يشتري مسدس انتحار فان جوخ بـ146 ألف دولار

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الحكومة تنفي 9 شائعات.. أبرزها رفع سعر تذكرة المترو لـ17 جنيها

الحكومة تنفي 9 شائعات.. أبرزها رفع سعر تذكرة المترو لـ17 جنيها

نيجيرى يرد الجميل بالتطوع فى التنظيم: نجاح مصر نجاح للقارة

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