الأمم المتحدة: أكثر من 70 مليون لاجئ في 2018

أعلنت الأمم المتحدة، في التقرير السنوي للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، تسجيل أكثر من 70 مليون لاجئ أو مهاجر، في عام 2018، الأمر الذي يعد رقمًا قياسيًا جديدًا، ومقلقًا عالميًا.

وترصد "الوطن" أبرز الأرقام في تقرير المفوضية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة:

- 70.8 مليون لاجئ في عام 2018.

- 68.5 مليون شخص تم تسجيلهم في نهاية 2017 أي أقل من عام 2018.

- 3.3 مليون شخص فروا من فتزويلا منذ مطلع 2016.

- 41.3 مليون شخص نزحوا من بلدانهم.

- 25.9 مليون لاجئ.

- 3.5 مليون طالب لجوء ينتظرون البت في طلباتهم.

- سوريا صاحبة المركز الأول في عدد النازحين بسبب النزاع.

- تأتي بعدها كولومبيا التي تعصف بها أعمال عنف منذ عقود.

- تشمل مجموعة اللاجئين على 5.5 مليون فلسطيني يقيمون في عدة دول مثل لبنان والأردن.

- 20% من اللاجئين يعيشون منذ أكثر من عقدين في المنفى.