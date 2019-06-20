علق الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، على تعليقات المصريين، إبان تعذر رؤية هلال شهر شوال.

وأوضح علام خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc" أنه شاهد هذه التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي وأنه كان يضحك على بعضها.

وتابع: "ضحكنا وقولنا بعض التعليقات أخرجتنا من مضمون العبادة وروح العبادة والأكثر كان فيه ابتسامة وبعض التعليقات كنت بقراها لظرفها".

وكانت دار الإفتاء المصرية، أعلنت أن هلال شهر شوال الماضي، لم يظهر بعد في الوقت الذي استعد فيه المصريون، لقضاء أول أيام العيد، وأعلنت الدار أن شهر رمضان لم ينته وأنه ثلاثين يومًا مما أثار سخرية البعض الذي استعد لقضاء العيد بالفعل.