تحدث فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، عن الصوم وعمارة القلب وأنه العضو الذي إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله، لافتًا إلى أن الإسلام انتشر في جنوب شرق آسيا بفضل بعض التجار المسلمين مسالمين.

وأضاف علام، خلال خطبة عيد الفطر المبارك بمسجد المشير طنطاوي بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه حق لنا أن نفخر بجيشنا، معددًا بطولات الجيش والشرطة وآخرها الحرب على الإرهاب التي انتصرنا فيها، لافتًا إلى استمرار عطاء الجيش والشرطة.

وطالب علام أن نفرح بإنجازاتنا وبشبكة الطرق التي لم تكن قبل ذلك في تاريخ مصر ونفرح بقناة السويس بكل منجز تم بناؤه بأيد مصرية، على حسب تعبيره.

وأكد علام أن من علامات قبول صيام شهر رمضان هو انتظار صيام رمضان العام المقبل، داعيًا الله بالتوفيق لقيادتنا ولكل المؤسسات المصرية وأن يسدل الله الأمن والأمان على مصر وكل بلاد المسلمين.

وحضر الصلاة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وكبار قادة القوات المسلحة، والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، وعدد من كبار المسؤولين.

وبدأت شعائر الصلاة بآيات قرآنية تلاها القارئ الشيخ خالد الجارحي وبدأ بعدها المصلون التكبير بتكبيرات العيد.