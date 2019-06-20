تحدث الدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، عن موت الفجأة وتوصيفه الشرعي وذلك خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

ونقل "الهلالي" أقوال الفقهاء من كتب الفقه القديمة، مشددًا على أنَّ ما يقوله هو نقلًا عنهم وأنَّه ليس له أي فضل في هذه الأقوال.

وقال "الهلالي": "جمهور الفقهاء ليهم قول، وأحمد بن حنبل له رواية، وبعض الشافعية لهم قول آخر"

وأضاف "الهلالي": "جمهور الفقهاء يقولون أن موت الفجأة لم يكرهه الرسول وأمر معتاد لأن في البخاري ومسلم، (قال رجل لرسول الله: إن أمي افتلتت نفسها قبل أن تتصدق ولو تكلمت لتصدقت أفتصدق عنها يكون لها بذالك أجر قال نعم).

وتابع: "النبي هنا لما ذكر الحديث ومعلقش على موت الفجأة، وقاله أمك ماتت فجأة وكدة غلط مثلا، وطالما معلقش يبقى موت الفجأة أمر طبيعي".

أما عن الرأي الآخر، قال "الهلالي": "أحمد بن حنبل في رواية وبعض الشافعية قالوا إن موت الفجأة مكروه وحاله مكروه، واستدلوا بحديثين منهما ما سنده ضعيف وآخر حسن".

وأستطرد: "الحديث الاول رواه أحمد عن أبي هريرة ان سيدنا رسول الله كان ماشي بجوار جدار مائل فأسرع وقال اني أكره موت الفوات واللي هو موت الفجأة".

وأضاف: "الحديث الثاني رواه الترمزي عن ابن عمر ان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن نفس المؤمن تخرج رشحًا وأني لأحب موتًا كموت الحمار فقالوا يا رسول الله وما موت الحمار قال موت الفجأة" مستطردًا: "ده في الترمذي أنا مش مألفه".