أكّدت الولايات المتحدة الأمريكية، أنَّ صاروخًا إيرانيًا أسقط طائرة مسيرة فوق مضيق هرمز، وليس بالأجواء الإيرانية، وذلك حسبما أفادت قناة "العربية"، في نبأ عاجل لها.

وقال مسؤول أمريكي، إنَّ الطائرة المسيرة أسقطت بصاروخ إيراني فوق خليج هرمز.

كان الحرس الثوري الإيراني رغم أنَّه أسقط طائرة تجسس أمريكية مُسيرة "دخلت المجال الجوي الإيراني".

وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أنَّ الجيش أصاب طائرة دون طيار، أطلقوا عليها اسم "جلوبال هوك" بالقرب من مضيق هرمز، في مقاطعة هرمزكان جنوبي إيران.

ولم يُعلق الجيش الأمريكي مباشرة على هذه المزاعم حول طائرته، لكن متحدث باسمه نفى وجود أي طائرة أمريكية دون طيار في المجال الجوي الإيراني.