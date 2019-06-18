قال اللواء سمير فرج مدير إدارة الشؤون المعنوية الأسبق بالقوات المسلحة، إن إيران هددت أنها ستغلق مضيق هرمز.

وأضاف "فرج"، خلال لقائه مع الإعلامي محمد الباز في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن مضيق هرمز الذي تسيطر عليه إيران يمر من خلاله 40% من حجم الطاقة في العالم.

وأوضح أن إيران تسيطر على مضيق باب المندب عن طريق الحوثيين الخاضعين لها، مؤكدًا أن إيران بذلك تسيطر على أهم معابر مرور النفط لأوروبا.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية أرسلت قطع عسكرية لها في المنطقة من اجل تأمين المضايق وتأمين إمدادات الطاقة.