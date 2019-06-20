تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، يرافقها اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، صباح اليوم، مستشفى بورفؤاد العام لمتابعة خطط التجهيزات الطبية وغير الطبية، بالإضافة إلى مراجعة نظم تشغيل المستشفى.

جاء ذلك خلال جولتها التفقدية والتي استمرت يومين من المنشآت الطبية بالمحافظة، تمهيداً لتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة أشادت بسرعة وتيرة العمل وبمعدلات الإنجاز في الفترة الأخيرة، خاصة بعد أن كان بها بعض التحديات وتم التغلب عليها.

وأضاف مجاهد، أن الوزيرة تفقدت جميع أقسام المستشفى ووجهت بتوريد 23 ماكينة وكرسي جديد للغسيل الكلوي، بالإضافة إلى محطة مياه جديدة.