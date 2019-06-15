عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعا موسعا، مساء اليوم، لمتابعة التجهيزات الجارية بوحدات ومستشفيات التأمين الصحي الشامل في المحافظة، تمهيدا لتطبيق المنظومة الجديدة، وذلك بمقر هيئات التأمين.

جاء ذلك، خلال جولتها التفقدية، والتي تستمر ليومين لعدد من المنشآت الطبية بالمحافظة، تمهيدا لتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، حيث من المقرر أن تتفقد غدا الأحد عددا من المستشفيات.

وكشفت وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع اليوم، عن اختيار الزي الخاص بجميع الفرق الطبية المقرر عملها بالمستشفيات ووحدات طب أسرة، وبما يظهر الفرق الطبية بالمظهر اللائق.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع تناول الموقف التشغيلي لكل مستشفى على حدة، حيث وجهت الوزيرة فى هذا الصدد بالاستعانة بالخبرات الفنية بأمانة المراكز الطبية المتخصصة ومستشفياتها، للمساهمة في تشغيل مستشفيات التأمين الصحي الجديد، بالإضافة إلى خبرات العاملين بالأمانة في مراجعة الشئون المالية والإدارية لجميع مستشفيات ووحدات التأمين الصحي الجديد.

وقال مجاهد إن وزيرة الصحة راجعت خطط تشغيل مستشفى أطفال النصر التخصصي، وذلك لكل قسم على حدة، حيث وجهت بتدريب القوى البشرية (من أطباء وتمريض) المقرر عملهم بوحدة مجدي يعقوب للقلب بمستشفى النصر، بمركز مجدي يعقوب للقلب بأسوان وذلك بدايةً من يوم الثلاثاء المقبل، كما راجعت التعاقدات الجارية مع الفرق الطبية، وشددت على سرعة الانتهاء منها.