قال الدكتور أحمد عيسى أستاذ الآثار المصرية القديمة في جامعة القاهرة، إنّ مجسم الإله أنوبيس الذي ظهر في استاد القاهرة كأحد التجهيزات الخاصة ببطولة كأس الأمم الأفريقية، لم يكن إله الموت فقط، لكنّه يحمل أكثر من دلالة عند القدماء المصريين.

وأضاف عيسى خلال مداخلة هاتفية مع حسام الدين حسين وسمر نعيم مقدمي برنامج "صباح الورد" على قناة Ten، أنّ الإله "أنوبيس" هو الطفل الملكي، وأهم المعبودات المصرية، وهو شقيق الإله حورس وله رمزية سياسية بمصر القديمة، وصوّر بالدرع المحارب كبطل يدافع عن مصر.

وأوضح عيسى أنّ "أنوبيس" له دلالة متعلقة بالنشاط والحيوية، فضلا عن أنّه إله التحنيط والعالم السفلي، أما "توت" الذي تم اختياره كتميمة للمنتخب فهو رمز للشباب لأنّه ملك شباب، مؤكدًا أنّ اكتشاف مقبرته من أهم المكاسب في القرن العشرين وهو أيقونة جميلة للترويج السياحي.