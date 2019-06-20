الأرصاد: تركيب محطة جوية في استاد القاهرة لمراقبة درجات الحرارة

أكد الدكتور أحمد عبدالعال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الانتهاء من تركيب المحطة الجوية داخل استاد القاهرة أمس، مبيّنا أنّه جرى تجربتها وتعمل بشكل جيد.

وأضاف عبدالعال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند النعساني في برنامج "صباح البلد" على شاشة "صدى البلد"، أنَّ المحطة تساعد حكام المباريات على تطبيق قواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم، التي تنص على إيقاف المباراة كل نصف ساعة لمدة دقيقتين.

وأشار رئيس هيئة الأرصاد الجوية إلى أنَّ باقي الاستادات الأخرى يجرى تركيب المحطات الجوية بها وتجربتها، مبيّنًا أنّ ذلك لا يستغرق وقتًا كبيرًا، موجّها النصح للمشجعين ممن يحضرون حفل الافتتاح غدا ظهرًا.