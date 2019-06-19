توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يستمر الطقس معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

كما توقع الخبراء، أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح معتدلة أغلبها شمالية شرقية تنشط على بعض المناطق وتكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى على محافظات مصر، كالتالي: "القاهرة 39/26، الاسكندرية 32/22، بورسعيد 30/24، الاسماعيلية 38/24، رفح 32/21، طابا 36/24، كاترين 34/17، شرم الشيخ 38/29، بني سويف 42/24، الأقصر 45/27، الوادي الجديد 45/26، حلايب 33/27 ".