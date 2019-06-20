القائد العام للحرس الثوري: اختراق الحدود الإيرانية "خط أحمر"

أكد القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، اليوم، أن انتهاك حدود جمهورية إيران الإسلامية "يمثل خطنا الأحمر"، بعد أن أعلن الحرس الثوري إسقاط طائرة مسيرة أمريكية اخترقت المجال الجوي الإيراني على الساحل الجنوبي.

وقال اللواء سلامي، في تصريحات نقلتها وكالة "تسنيم"، إن هذه "رسالة واضحة وقاطعة بأن المدافعين عن الوطن الإسلامي جاهزون للرد على كل عدوان أجنبي، وردنا سيكون قاطعاً وجازما".

وأضاف القائد العام للحرس الثوري الإيراني: "نحن لا نسعى إلى الحرب لكننا في أتم الجاهزية إذا ما وقعت الحرب".