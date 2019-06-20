أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، المعارضة المقدمة من المحامي منتصر الزيات وآخرين على الحكم الصادر ضدهم بالسجن 3 سنوات، في قضية "إهانة القضاء"، لجلسة الأول من أغسطس المقبل لتعذر إحضار المتهمين من محبسهم.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في وقت سابق بحبس محمد مرسي وسعد الكتاتنى و18 آخرين 3 سنوات في قضية إهانة السلطة القضائية، والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية، وقضت المحكمة بتغريم توفيق عكاشة وعمرو حمزاوي وعلاء عبد الفتاح و2 آخرين 30 ألف جنيه، وإلزام محمد مرسي العياط بدفع مليون جنيه للقاضي علي محمد النمر على سبيل التعويض المدني المؤقت، وقضت بإلزام المتهمين جميعا بدفع مليون جنيه لكل منهم لنادي القضاة عدا المتهمين محمود السقا وتوفيق عكاشة.

وأسندت هيئة التحقيق إلى المتهمين تهم إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلّوا بذات الطرق سالفة الذكر بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتلك التصريحات.