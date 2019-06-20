شهد الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، اليوم، حفل تكريم الحاصلين على دورة إحصائات النوع الاجتماعي الذي تنظمه "الأسكوا" التابعة للأمم المتحدة، حيث عقد التدريب إلكترونيا على موقع الأمم المتحدة وذلك بمسرح المدرسة الفنية لتكنولوجيا المعلومات.

وأشاد الدكتور خالد خلف، بالجهد المبذول من وحدة تكافؤ الفرص في إقامة التدريب، مشيرا إلى أنه يفخر بكون مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية رائدة في مجال التدريب في كافة الأقسام بهدف تحقيق التنمية المهنية، مشيرا إلى أن هذا النوع يسعى إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في التعليم والعمل ونشر ثقافة عدم التمييز تبعا للنوع.

ودعا مدير المديرية، الحضور والبالغ عددهم 150 إلى المشاركة في دورات التنمية المهنية التي سيجرى عقدها مطلع الأسبوع المقبل والخاص بالقيادات الوسطى والشبابية في إطار اختيار قيادات على مستوى المديرية بالمسرح الروماني.

ومن جهته أكد عادل عبد التواب عثمان وكيل المديرية، فخره بالمشاركة في مثل هذه الفعاليات وورش العمل التي تتميز بها تعليم الإسماعيلية، مشيرا إلى أن جودة التناغم الحادث بين القيادات جاء سببا مباشرا لنجاح منظومة التنمية المهنية ومعربة عن تقديرة للقيادات الوسطى والشابة.