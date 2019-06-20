أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقدم للقبول بمدرسة المتفوقين الثانوية بعين شمس على مستوى الجمهورية للعام الدراسي (بنين فقط) 2019/2020، في ضوء تنفيذ توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، نحو تطوير المنظومة التعليمية والاهتمام بالطلاب المتفوقين.

وقال الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، إنّه تم تحديد 23 يوليو موعدا لإجراء اختبارات القبول في مدرسة المتفوقين بعين شمس، وفقا للشروط التي حددتها الوزارة.

وشددت الوزارة على ضرورة ألا يزيد عمر الطالب في 1/10/2019 عن 17 عاما، وأنّ يكون الطالب حاصلا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي دور أول عام 2019 في ذات العام، وألا يقل مجموع درجات الطالب في امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي عن مجموع (252) فأكثر بنسبة (90%) للطلاب الذكور الراغبين في الالتحاق بمدرسة المتفوقين الثانوية للبنين بعين شمس.

ويسدد الطالب رسوم تقدر بـ50 جنيها فقط للطلاب الراغبين في التقدم لأداء الامتحان المؤهل للالتحاق بمدرسة المتفوقين الثانوية للبنين بعين شمس، تحت حساب 1543070416719000014 بجميع فروع البنك الأهلي المصري، باسم صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، ويرفق إيصال السداد الدال على الدفع ضمن أوراق التقدم.

وأوضح الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص والرسمي لغات، أنّ إجراءات التقدم تتم وفقا للخطوات التالية: أولا: أنّ يدّخل الطلاب الحاصلين على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الدور الأول) من جميع مدارس الجمهورية والمستوفون لشروط التقدم، على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لملء استمارة التقدم إلكترونيا.

وتابع حسن: "ثانيا: أنّ ينهي الطلاب إجراءات التقدم الإلكتروني وطباعة استمارة التقدم، ويوقع عليها ولي الأمر ويقدمها إلى أقسام شؤون الطلبة والامتحانات بالإدارات التعليمية، لمراجعتها واعتمادها بخاتم شعار الجمهورية مرفقا بها صورتين شخصيتين حديثتين للطالب، وصورة طبق الأصل من شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو بيان نجاح معتمد، وإيصال تحصيل الرسوم الدال على السداد بالنسبة للطلاب المصريين العائدين والذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية ضمن امتحانات أبناؤنا في الخارج، يتم تقديم أوراقهم يدويا إلى الإدارة العامة للامتحانات مباشرة خلال نفس فترة التقدم الإلكتروني.