أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا بتخصيص قطع الأراضي المبنية فيما بعد من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة الأقصر، وفقا للوحات والإحداثيات المرفقة لصالح القوات المسلحة.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار، اليوم، وذلك نص القرار.

كما اصدر الرئيس، بتخصيص مساحة 106.96 فدان تعادل 449348.41 متر مربع، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية بني غالب بمحافظة أسيوط، وفقاً للوحات والإحداثيات المرفقة، لصالح محافظة أسيوط، لاستخدامها كمنفعة عامة في إقامة جبانات مسيحيين.

ونشرت الجريدة الرسمية، القرار اليوم الخميس، وذلك نص القرار.

كما أنه وافق على تخصيص مساحتين من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة قنا لاستخدامها في إقامة بعض المشروعات.

ونشرت الجريدة الرسمية، القرار اليوم الخميس، وذلك نص القرار.