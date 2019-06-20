أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة، في انقلاب السيارة التي كانوا يستقلونها على الطريق الصحراوي "القاهرة- الإسكندرية" بالقرب من مدينة النوبارية بالبحيرة.

وأخطر اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارا من شرطة النجدة، بانقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 75 بالطريق الصحراوي اتجاة القاهرة، وتبين من المعاينة انقلاب سيارة ملاكي الغربية قيادة عبدالعظيم فؤاد عبد العظيم 37 سنة مقيم بطنطا في الغربية، على جانب الطريق إثر اختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة.

وأسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وأسماء رفيق الشيخ 29 سنة زوجة قائد السيارة، وأولادهما، ومصطفى عبدالعظيم فؤاد 6 سنوات، وفؤاد عبد العظيم فؤاد 10 سنوات، ومحمود عبد العظيم فؤاد.

ونقل المصابون إلى المستشفى، وحرر المحضر اللازم.