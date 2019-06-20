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منتخب الرجّالة جاهز للمهمة: المصريون ينتظرون الثامنة

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وزير الكهرباء يتفقد استاد القاهرة قبل ساعات من انطلاق أمم أفريقيا

وزير الكهرباء يتفقد استاد القاهرة قبل ساعات من انطلاق أمم أفريقيا

تواضروس يستقبل سفير العراق في المقر البابوي

تواضروس يستقبل سفير العراق في المقر البابوي

عاجل| البنتاجون يؤكد: إيران أسقطت طائرة مسيرة أمريكية

عاجل| البنتاجون يؤكد: إيران أسقطت طائرة مسيرة أمريكية

رئيس الوزراء يوافق على سحب الجنسية المصرية من فلسطيني

رئيس الوزراء يوافق على سحب الجنسية المصرية من فلسطيني

مسار للدراجات وتزيين المداخل.. محيط استاد الإسكندرية يتحول للوحة فنية

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"صحة الإسكندرية" تنفذ خطة لتأمين أماكن إقامة مباريات "أمم أفريقيا"

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الدولار يواصل تراجعه ويفقد 6 قروش خلال يومين

الدولار يواصل تراجعه ويفقد 6 قروش خلال يومين

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