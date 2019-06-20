أصدرت وزارة الداخلية، بياناً، منذ قليل، بمناسبة افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بمباراة مصر وزيمبابوي، غداً الجمعة، في ستاد القاهرة الدولي.

وقالت الوزارة إنَّ الشركة المنظمة لدخول المباريات والشركات الأمنية التابعة لها انتهت من جميع الاستعدادات الخاصة بالتنظيم والتأمين والإشراف الكامل على استاد القاهرة، ووضعت مجموعة من المعايير العالمية تحقق جميع عناصر الأمن والأمان، من بينها ما يلي:

• الاستعداد بأجهزة الكشف عن بطاقة المشجع أو الـ"Fan ID" ومطابقتها مع التذكرة، حتى لا يتم تسلل أي أحد غير معروف أو مشكوك في سلوكه أو لا يحمل بطاقة المشجع مع التذكرة المعتمدة الصادرة عن الشركة، بهدف تحقيق أعلى معدلات الأمان للمواطنين المصريين والضيوف الأجانب الحاضرين من أجل تشجيع منتخباتهم الوطنية فى إطار الروح الرياضية.

• الاستعداد التام بالبوابات الإلكترونية الخاصة بكشف المعادن والمحظورات وغيرها من المواد الخطرة التي تستخدم في تعكير صفو المباريات.

• لأول مرة في الملاعب المصرية، الاستعداد بأجهزة خاصة لكشف الشماريخ والألعاب النارية والصواريخ غير المسموح بها في المباريات الرياضية.

• لأول مرة، سيتم تأمين الاستادات وجميع مباريات البطولة باستخدام طائرات "الدرونز"، للتعرف على وجوه المشجعين وتصويرهم ونقل صورهم إلى الإدارة المعنية بأمن الاستادات لمطابقة الوجوه، مع قاعدة البيانات المثبتة والخاصة ببطاقات المشجعين أو الـ Fan ID.

• لأول مرة في مباريات البطولة، يمكن تحديد موقع كل مشجع داخل الاستاد وتحركاته، بدءاً من دخوله منطقة الاستاد وحتى خروجه من البوابات المجهزة.

وتهيب وزارة الداخلية الجماهير بالالتزام بالروح الرياضية وبما يعكس قيمة وحضارة مصر وشعبها.