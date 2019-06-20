عمرو وهبة: دنيا سمير غانم تبث الطاقة الإيجابية في "اللوكيشن"

أعرب الفنان الشاب عمرو وهبة عن سعادته البالغة، بردود فعل الجمهور، بشأن مسلسل "بدل الحدوتة 3"، الذي عُرض في شهر رمضان الماضي، وتعاونه مع الفنانة دنيا سمير غانم.

وقال "وهبة"، لـ"الوطن"، إن دنيا سمير غانم قادرة على بث الطاقة الإيجابية داخل مواقع التصوير بسبب بساطتها، الأمر الذي يجعل عناصر العمل كافة، تعمل بقدرٍ كبير من الحب، مشيرا إلى أن الجلسات التي كانت تجمعه مع المؤلفين أيمن وتار وشريف نجيب، بشأن وضع اقتراحات على بعض النصوص، وكانت تنفذ حال الاتفاق عليها، من جميع صُنّاع العمل.

وأشار إلى أن قصة المسلسل المكوّنة من 3 حكايات مُختلفة، بمثابة تجربة جديدة: "لم أتخوف من الفكرة، لأنها تُلبي اهتمامات الجمهور المختلفة"، مؤكدًا أنه كان مُتعاقدا على الحدوتة الأخيرة فقط، وبشخصية أخرى غير التي ظهر بها، لكن جرى تعديلات على الاتفاق، ليظهر في "الحواديت" الثلاثة.