ينتظر الملايين من عشاق الساحرة المستديرة في مصر والوطن العربي والقارة السمراء انطلاق بطولة الأمم الإفريقية "كان 2019" في نسختها الثانية والثلاثين، ابتداء من الغد 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

ويبحث الكثير عن القنوات غير المشفرة الناقلة لمباريات بطولة أمم أفريقيا وخصوصًا قناة "تايم سبورت"، والتي أطلقت لنقل مباريات البطولة وتغطيتها.

ويبث تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباريات كأس الأمم الأفريقية عبر القمر الصناعي نايل سات من داخل مصر وخارجها، مجانًا، ويمكن استقبال القناة من خلال البث الفضائي عبر التردد 11449 باستقطاب أفقي، أو الحيز الأرضي UHF 32.