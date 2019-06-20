حقق برومو كليب "نور الشمس" للمطربة راندا حافظ نجاحا كبيرا، حيث تخطى أكثر من مليون و100 ألف مشاهدة عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام".

‎كانت شركة "روتانا" طرحت، أمس، البرومو التشويقي للكليب، وظهر في البرومو صورة محمد صلاح على قلادة تمسكها راندا في يدها، وتفاعل الجمهور على شبكات التواصل الاجتماعي على سر ظهور صورة صلاح الشهيرة بالكليب، ولما تكشف "روتانا" عن تفاصيل الكليب حتى الآن.

‎وغردت راندا عبر حسابها الشخصي على "تويتر" أن البرومو لأغنية "نور الشمس" من كلمات أمير طعيمة وألحان وتوزيع خالد عز مهندس صوت محمد صقر، وشكرت راندا، سالم الهندي المدير التنفيذي لشركة "روتانا" على دعمه لها في تعاونها الأول مع "روتانا" ومن المتوقع طرح الأغنية، الأسبوع المقبل، على الإذاعات والفضائيات.