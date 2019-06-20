أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الكتاب الدوري رقم 4 بتاريخ 20/6/2019، بشأن صرف مكافأة امتحانات النقل المقررة بالقرار الوزاري رقم 150 بتاريخ 30/5/2005.

ونص الكتاب الدوري على بدء صرف مكافأة امتحانات النقل المقررة بالقرار الوزاري رقم 150 بتاريخ 30/5/2005، للعاملين بالمدارس "معلمين، إداريين، عمال" بمختلف المراحل الدراسية كمرحلة أولى، على أن يجرى الصرف بعد ذلك للعاملين بدواوين الإدارات والمديريات التعليمية، كمرحلة ثانية.

وأوضح أنه في حالة عدم كفاية الاعتمادات المالية خلال السنة الحالية لصرف المكافأة المشار إليها لجميع العاملين بالمدارس، يجرى الصرف لبعض المدارس في حدود الاعتمادات المالية المتاحة وقت بدء الصرف، على أن يجرى استكمال الصرف لباقي العاملين بالمدارس فور بدء العام المالي التالي، ويجرى بعد ذلك صرف المكافأة للعاملين بدواوين الإدارات والمديريات التعليمية.

وشدد الكتاب الدوري على ضرورة التزام مديري المديريات التعليمية ومسؤولي الشؤون المالية ومسؤولي الموارد البشرية بكل مديريات التربية والتعليم بتنفيذ التعليمات الواردة في الكتاب الدوري رقم 4 بتاريخ 20/6/2019، مؤكدًا اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف هذه التعليمات.