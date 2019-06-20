قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات كفر الشيخ، برئاسة المستشار محمد زكريا مطحنة رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين حمدي علي طلبة، وخالد محمد صقر، وحاتم حمزة، وسكرتارية مجدي غانم، اليوم، إحالة "شعبان. م. ج"، 37 عاما، نجار مسلح، المتهم بقتل صابرين مبارك، المُلقبة بـ"حاملة القرآن"، إلى فضيلة المفتي، بعدما جرى تأجيل محاكمته في شهر مايو الماضي بناء على طلب دفاع المتهم، للاطلاع على أوراق ومستندات القضية.

وكان أحمد عبدالحليم عمر، وبرهان أحمد بدوي، المحاميان، وهيئة الادعاء بالحق المدني للمجني عليها "صابرين. م. ي"، 23 عاما، والملقبة بـ"حاملة القرآن"، خلال جلسة المحاكمة في أبريل الماضي، قد طلبوا تعديل الوصف والقيد في القضية إلى جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار، واقترانها بجناية السرقة بالإكراه مرتبطة بجناية إسقاط سيدة حُبلى، طبقا لمواد القانون التي تنص على ذلك، وذلك في القضية رقم 29595 لسنة 2018 والمقيدة برقم كلي 3353 لسنة 2018 كلي كفر الشيخ.

ووقع الحادث يوم وقفة عيد الفطر المبارك الماضي، وبعد فحص علاقات المجني عليها، استطاعت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، تحديد هوية المتهم، الذي تبين أنه يعمل نجار مسلح وسائق "توك توك"، ومقيم بمحيط الواقعة، عندما قرر سرقة مصوغاتها الذهبية بالإكراه.

وكلف مدير أمن كفر الشيخ، العميد محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائي، عقب ورود بلاغ لمركز شرطة كفر الشيخ من "ح. ع. م"، 56 سنة، عامل بالمعهد الديني الأزهري، ومقيم بعزبة الشيلان التابعة لقرية المرابعين بمركز كفر الشيخ، باكتشاف وفاة زوجة نجله الذي يعمل بالخارج، "صابرين. م. ي"، 23 سنة، حاصلة على ليسانس دراسات إسلامية، ربة منزل، ومقيمة بمفردها بشقة الزوجية بنفس القرية، وبها بعض الإصابات.

وانتقل فريق بحث، إلى مكان وجود الجثة، وتبين أنها ترتدي كامل ملابسها، مسجاة ما بين السرير والدولاب في غرفة النوم الخاصة بها، وبها إصابات عبارة عن "كدمة أسفل العين اليسرى وطعنة في الرقبة من الناحية اليمنى وأثار سحجات حول الرقبة"، وبالمعاينة، تبين سلامة الباب ونوافذ الشقة وعدم وجود آثار عنف بمداخل ونوافذ الشقة، وعدم وجود أي بعثرة في محتويات الشقة.

ووضعت الأجهزة الأمنية، خطة بحث محكمة لكشف غموض الحادث وضبط مرتكبيه، أهمها حصر وفحص علاقات وخلافات المجني عليها بمنطقة سكنها من جيران وأصدقاء، وتبين أنها ذو أخلاق عالية وحافظة لكتاب الله، وتم تكريمها من قبل في إحدى مسابقات القرآن الكريم، كما فحص عددا من المشتبه فيهم والمعروف عنهم بارتكاب مثل هذه الوقائع، وجرى نشر المصادر السرية في المنطقة للوصول إلى معلومات تفيد في كشف غموض الحادث، وتعميم النشر عن المسروقات "المصوغات الذهبية".

وأسفرت جهود فريق البحث عن اكتشاف أن مرتكب الواقعة "شعبان.م.ج.ع"، 37 سنة، سائق "توك توك" ونجار مسلح، ومقيم بنفس القرية وأحد أقارب المجني عليها، وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، اعترف بارتكابه الواقعة بقصد السرقة، ولعلمه بإقامة المجني عليها بمفردها بالمسكن، واحتفاظها بالمصوغات الذهبية، فعقد العزم وبيت النية على التخلص منها بالقتل بقصد الاستيلاء على مصوغاتها الذهبية عبارة عن (غويشتين وقرط ذهبي)، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر 7745 إداري مركز كفر الشيخ لسنة 2018، وقررت النيابة العامة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية قائلا "دخلت من شباك الحمام، وطعنتها بعد أن قاومتني لأسرق مصوغاتها الذهبية، لأنني أعلم أنها تدخرها في شقتها، وزوجها مسافر في الخارج، نادم على ما فعلت ولو عاد بي الزمن ما قتلت قريبتي".

وأضاف: "لم أكن أنوي قتلها، لكن كان هدفي سرقة الذهب لأبيعه، لمروري بضائقة مالية، لكنها قاومتني فتخلصت منها، وسرقت مصوغاتها الذهبية وهي عبارة عن (غويشتين وقرط ذهبي)، وخرجت من مكان ما دخلت من شباك الحمام، دون أن يدري بي أحد، وكنت أبحث معهم عن القاتل لأنني من قريتهم، وذهبت لأبيع الذهب وتم القبض عليّ"، متابعا أنه عقب استيلائه على المصوغات الذهبية، قرر التصرف فيها بالبيع لـ"س.م.ر"، 35 سنة، تاجر مصوغات ذهبية، ومقيم بدائرة قسم أول كفر الشيخ، والذي أرشد عنها، وتم ضبط المسروقات.