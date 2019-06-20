قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، التقى اليوم مع مارتشيل تشولاكو رئيس مجلس النواب الروماني، وذلك بمقر البرلمان في بوخارست.

وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن "تشولاكو" رحب بزيارة الرئيس للبرلمان الروماني، مشيرا إلى أن تلك الزيارة تؤكد اهتمام الرئيس السيسي بالتعاون مع رومانيا على المستويين الحكومي والشعبي، ومؤكداً ما يكنه الشعب الروماني من احترام للشعب المصري وما يربطهما من علاقات تاريخية، مع الإعراب عن تطلعه لأن تمثل زيارة الرئيس السيسي تدشينا لمرحلة جديدة من التعاون المثمر بين البلدين.

وأوضح راضي أن الرئيس السيسي، هنأ "تشولاكو" على انتخابه رئيساً لمجلس النواب في مايو الماضي، معرباً عن شكره لحفاوة الاستقبال في رومانيا، ومؤكداً تقديره العميق لما لمسه خلال الزيارة من رغبة متبادلة في تعميق أواصر علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع بين البلدين والشعبين، ومشيراً إلى ما شهدته الزيارة من مباحثات مثمرة وإيجابية، وما أسفرت عنه من اتفاق بين الجانبين على أهمية العمل لدفع التعاون المشترك في المجالات المختلفة، خاصةً على الصعيدين الاقتصادي والتجاري.

وأضاف راضي أن رئيس مجلس النواب الروماني أشاد خلال اللقاء بالدور المقدر والفاعل لمصر في منطقة الشرق الأوسط، مشيداً في هذا الصدد بجهودها في مكافحة ظاهرتي الهجرة غير الشرعية والإرهاب.

وأوضح الرئيس السيسي، أن تدعيم الاستقرار في الدول العربية والأفريقية يتعين أن يشكل ركنا أساسيا في استراتيجية مواجهة تدفقات الهجرة غير الشرعية إلى القارة الأوروبية، أما بالنسبة لمكافحة الإرهاب، فقد أكد الرئيس السيسي، أن هذه الظاهرة أضحت تمثل تحديا للعالم بأسره، مؤكداً ضرورة أن تشمل الجهود الدولية لمواجهتها كافة الجماعات والتنظيمات الإرهابية دون تمييز، في ضوء الترابط الفكري والعقائدي والتنظيمي بين جميع هذه التنظيمات وانتهاجها لخطاب يحض على الكراهية والعنف تجاه الآخر.