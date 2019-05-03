وجه سعد الحريري رئيس مجلس الوزراء اللبناني، الشكر للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على التعاون المشترك بين الدولتين.

وقال خلال مؤتمر صحفي بثته "إكسترا نيوز" جمعه بمصطفى مدبولي رئيس الوزراء إن التعاون القائم بين الجانبين اللبيناني والمصري تعاون على كل الأصعدة، "الوزراء من الجانبين تبادلوا أرقام الهواتف لسهولة التواصل بينهم وإذا استعصت أي مشكلة عليهم سنتدخل نحن على مستوى رئاسة الوزراء".

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع 4 اتفاقيات تعاون، بين رجال الأعمال المصريين واللبنانيين، خلال حضوره اجتماعا مع أعضاء مجلس الأعمال المصري اللبناني، في العاصمة اللبنانية بيروت، بحضور وزراء الكهرباء والطاقة، والبترول، والقوى العاملة، والاتصالات، والتجارة والصناعة، وسفير مصر بلبنان، وعدد من نواب البرلمان اللبناني.

وانطلقت جلسة مباحثات ثنائية بين الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الوزراء اللبناني سعد الحريرى، في العاصمة اللبنانية بيروت، ضمن اجتماعات اللجنة العليا "المصرية - اللبنانية" بين البلدين التي تعقد على مدار يومين.

وتناقش اجتماعات اللجنة العليا المشتركة عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، يأتي من بينها بحث آليات زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتسهيل حركة تبادل السلع بينهما، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات النقل وتبادل الخبرات المشتركة في هذا المجال.