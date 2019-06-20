أعلنت مدن محافظة البحر الأحمر، استعدادها لانطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية، ومن المقرر أن تبدأ مباراة الافتتاح غداِ الجمعة وتستمر حتى 19 من شهر يوليو المقبل وذلك من خلال تجهيز مراكز الشباب والأندية بشاشات عرض عملاقة لاستقبال الجماهير.

استعدت مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، لاستقبال بطولة الأمم الأفريقية بشاشات عرض عملاقة بالميادين العامة والممشى السياحي بشارع النصر في الغردقة والنادي الاجتماعي، ومراكز الشباب والأندية لاستقبال الجماهير.

وأكد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، على سرعة الانتهاء من كافة التجهيزات بالتنسيق مع مديرية الأمن ومديرية الشباب والرياضة ومجلس المدن قبل انطلاق البطولة لاستيعاب إقبال الجماهير بالمحافظة من المواطنين والزائرين الأجانب والمصريين على مشاهدة مباريات البطولة.