رصد مقطع فيديو اللحظات الأولى لاستهداف إيران طائرته مسيرة أمريكية بينما كانت تحلق على ارتفاع كبير في المجال الجوي فوق مضيق هرمز، على بعد 34 كيلومترا تقريبا من أقرب نقطة يابسة على الساحل الإيراني- بحسب ما عرضت فضائية "العربية".

وتصاعد التوتر مساء الخميس، بين الولايات المتحدة وإيران، فيما تبحث واشنطن ردا "قويا" على إسقاط إيران لطائرة أمريكية مسيرة فوق مضيق هرمز، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "إيران ارتكبت خطأ كبيرا والطائرة المسيرة كانت في المجال الجوي الدولي، ولدينا ما يوثق ذلك.

من جهته، قال قائد القوات الجوية في القيادة الأمريكية الوسطى، جوزيف جوستيلا، إن الحرس الثوري الإيراني أسقط الطائرة الأمريكية المسيرة بصاروخ فوق المياه الدولية وليس فوق الأجواء الإيرانية، مكذبًا بذلك الادعاءات التي صدرت من طهران بشأن انتهاك الطائرة للمجال الجوي الإيراني.

وأكد الحرس الثوري الإیراني، أنه تم استهداف وإسقاط طائرة التجسس الأمريكية المسيرة فجر اليوم بعد دخولها أجواء البلاد، وليس فوق المياه الدولية، كما يدعي الجانب الأمريكي.