قال الإعلامي مصطفى بكري، إن جماعة الإخوان الإرهابية طالما قدمت نفسها على أنها ضحية للأنظمة، مشيرًا إلى أنها عندما تولت حكم مصر راحت تمارس كافة أساليب التصفيات والاقصاء ضد خصومهم السياسيين تحت مزاعم عديدة.

وأضاف بكري، خلال حلقة اليوم من برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن محمد مرسي العياط، أصدر إعلانًا دستوريًا كان يهدف من خلاله إحكام قبضته على كافة مؤسسات الدولة ونزع صلاحيات المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والاعتداء على القضاء، لافتًا إلى أنه جمع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وشل حركة المحكمة الدستورية العليا.

وأوضح أن صفوت حجازي القيادي الإخواني ومجموعته حاصروا المحكمة الدستورية وأهانوا قضاة مصر، ومنعوا قضاة المحمة الدستورية من الاستمرار في ممارسة عملهم، حتى لا يصدروا قرارا بحل مجلس الشورى أو لجنة وضع الدستور التي شكلها الإخوان، كما طالبوا بتصفية الإعلاميين.