ناشد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، الجماهير التي ستتوجه غدًا لاستاد القاهرة الدولي من أجل متابعة حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية، وكذلك مشاهدة مباراة منتخب مصر أمام زيمبابوي، باصطحاب كاب أو شمسية، وزجاجة مياه، مع ارتداء ملابس قطنية فاتحة وفضفاضة، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صوت الناس"، الذي تقدمه الإعلامية إيمان سليم، على قناة "المحور".

وأضاف "عبد العال"، أنه بالرغم من ارتفاع درجات الحرارة اليوم في القاهرة، إلا أن أعلى درجة حرارة سجلتها القاهرة اليوم كانت 39 درجة، ولكن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من شعورنا بارتفاع في درجات الحرارة أكثر، مؤكدًا أن فصل الصيف سيبدأ مناخيا فقط، وسيكون هناك انخفاض تدريجي في درجات الحرارة أيضًا من الغد.

وتابع: "رغم الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة، ستظل أعلى من المعدل الطبيعي بنسبة 4 درجات، ولكن ارتفاع نسبة الرطوبة أيضًا غدًا سيزيد من إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة أكثر، مؤكدًا أنه مع بدء افتتاح البطولة في الساعة الثامنة مساءًا، ستكون درجة الحرارة بين 33-34، وسيكون هناك تحسن في الأحوال الجوية مع بدء المباراة في العاشرة مساءًا.