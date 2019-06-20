كشفت مصلحة الضرائب عن وجود حالات تهرُّب من جانب بعض الشركات العاملة فى السوق، من خلال عدم تسجيل فروعها التابعة، وقال عبدالعظيم حسين، رئيس المصلحة، فى بيان اليوم، إن الحملات التفتيشية لمكافحة التهرب الضريبى كشفت عن وجود لشركات مسجلة بالمصلحة، لكنها لم تقُم بإضافة وتسجيل الفروع التابعة، والإقرار عن تعاملات تلك الفروع بالمخالفة للقانون.

وأشار إلى أن بعض الشركات بعد هذه الحملات التفتيشية سددت مستحقات الخزانة العامة للدولة، موضحاً أنه فى حال وجود فرع أو أكثر للمُسجل فيجب عليه استخراج شهادة تسجيل لكل فرع، على أن يلتزم بوضع شهادة التسجيل الأصلية وشهادة تسجيل الفرع (الزرقاء)، فى مكان ظاهر أمام الجمهور بالمقر الرئيسى أو بالفروع، إضافة إلى الإقرار عن جميع معاملاته ضمن الإقرارات الشهرية لتوريدها إلى الخزانة العامة للدولة.

من جهة أخرى، أكد وزير المالية حرص الحكومة على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات، خاصة فى ظل المشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها فى مختلف القطاعات وتوفر فرصاً واعدة للاستثمار. وقال خلال اجتماعه مع وفد من كوريا الجنوبية، برئاسة كانج هيون يون، نائب وزير الخارجية للشئون الاقتصادية، إن الحكومة تُولى اهتماماً كبيراً بالمشروعات المتوسطة، والصغيرة، ومتناهية الصغر، باعتبارها إحدى أدوات تعزيز نمو الاقتصاد الوطنى.

وأوضح وزير المالية أن مشروع القانون الجديد للمشروعات المتوسطة، والصغيرة، ومتناهية الصغر، الذى وافق عليه مجلس الوزراء مؤخراً وأُحيل إلى مجلس النواب، يتضمن حوافز ضريبية وجمركية وتمويلية تُسهم فى تحفيز القطاع غير الرسمى على الانضمام للقطاع الرسمى، مشيراً إلى أن البرنامج الجديد لدعم الصادرات سيتم بدء العمل به اعتباراً من العام المالى الجديد.