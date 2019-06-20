أكدت وزارة الآثار أن العمل فى مشروع تطوير خدمات منطقة الهرم الأثرية قارب على الانتهاء، وافتتاحه نهاية العام، حيث يعد المشروع نقلة عالمية غير مسبوقة، موضحة أن أرض نادى الرماية المقام على 52 فداناً سيتم تحويلها إلى مشروع ثقافى ونقل النادى إلى طريق العين السخنة.

جاء ذلك فى بيان للوزارة عقب افتتاح مسار المكفوفين بالمتحف المصرى، اليوم، بالتعاون مع الجانب الإيطالى.

ويضم المسار 12 قطعة أثرية تنتمى لمختلف عصور الحضارة المصرية القديمة، بدءاً من عصر الأسرات، ثم الدولة القديمة والدولة الوسطى والدولة الحديثة ثم العصر المتأخر، وانتهاء بالعصر اليونانى الرومانى، كما أن القطع المختارة لعرضها فى المسار مصنوعة من الحجر المصرى الصلب كالجرانيت، ويستطيع فاقد البصر خلال جولته فى المسار التعرف على القطعة من خلال بطاقات لتعريف القطعة الأثرية بلغة برايل وأجهزة الصوت الإلكترونية.

كما تم تقديم دورة تدريبية بالتعاون مع الجانب الإيطالى لمجموعة من أمناء المتاحف المختلفة ومدرسة المكفوفين والقسم التعليمى بالمتحف المصرى فى الفترة من 16 إلى 19 يونيو، عن كيفية إرشاد المكفوفين داخل المتاحف.

افتتاح أول مسار للمكفوفين فى المتحف المصرى

وتحتوى القطع المعروضة بالمسار على لوحة نارمر، وثالوث الملك منكاورع من الأسرة الرابعة، وهرم الملك أمنمحات الثالث من الأسرة الـ 12، وتمثال للملك أمنمحات الثالث على هيئة أبوالهول من الدولة الوسطى، وتمثال سينيفر وزوجته من الأسرة الـ18، وتمثال للملك أمنحتب الثانى مع الإلهة ميريت سيجر من الأسرة الـ18.