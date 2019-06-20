«المالية» و«التجارة»: بدء تسوية مستحقات الشركات لدى صندوق تنمية الصادرات

بدأت وزارتا المالية والتجارة تسوية مستحقات دعم الصادرات لبعض الشركات، وقالت وزارة التجارة، فى بيان اليوم، إنه تم عقد اجتماع موسع بشأن تسويات مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات من التزامات الشركات لمصلحة الضرائب.

وأكدت الوزارة أن الاجتماع، الذى رأسه حسام فريد مستشار وزير التجارة وأحمد كجوك نائب وزير المالية وعبدالعظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب وأمانى الوصال المدير التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات، إلى جانب رؤساء المجالس التصديرية، تناول آليات تسوية مستحقات الشركات المصدرة من خلال المستحقات الضريبية على الشركات لصالح مصلحة الضرائب، مشيراً إلى أن هذه الآلية تمثل المرحلة الأولى من مجموعة الآليات التى تم الاتفاق عليها، والتى تتضمن تسويات لباقى أنواع الضرائب بما فيها ضريبة القيمة المضافة والضريبة العقارية، بالإضافة إلى مستحقات جهات حكومية أخرى مثل التأمينات الاجتماعية والكهرباء وغيرهما.

وأضاف «فريد» أن الحكومة ملتزمة بالوفاء بمستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، مشيراً إلى أنه تم خلال الأسبوع الماضى تنفيذ تجربة ناجحة بالتعاون مع وزارة المالية لتسوية التزامات شركتين بقطاعَى الصناعات الهندسية والكيماوية لدى مصلحة الضرائب بقيمة 150 مليون جنيه.

وأشار إلى أنه يجرى حالياً عقد سلسلة من اللقاءات مع المجالس التصديرية، كل مجلس على حدة، لبحث جميع الآليات التى تم الاتفاق عليها للتسوية، تمهيداً لعقد اجتماع لرؤساء المجالس مع وزير التجارة والصناعة لمناقشة الآليات الجديدة قريباً، موضحاً أنه سيتم تحديد موعد لكل شركة مع مسئولى وزارة المالية لعمل التسويات الخاصة بها مع مصلحة الضرائب.