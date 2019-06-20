استنكر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، تدخل عدد كبير من الأشخاص دون علم في أمور لا يعرفونها.

وقال الجندي: "عندنا 100 مليون بيفهموا سياسة وبيحطوا استراتيجيات، إحنا عندنا الناس بتتكلم وبتتجادل وعندها أحكام استباقية دون علم، وكل الأمور جدلية، ولا يسعون للوصول إلى الحقيقة".

وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، على قناة "DMC"، مساء الخميس، أن هناك نوعان من الجدل، الأول محمود وهو أن تقبل رأى الآخر، وتوضح له أخطائه وإن صحح لك تقبله، والجدل الآخر مذموم، فصاحبه لجيه رأى استباقي لا يحيد عنه".

وأشار إلى أن الدراما والتمثيل والمسرحية، لها دور كبير في التأثير في المجتمع، مشيرًا إلى أن مسرحية تعتبر من أسباب انهيار التعليم في المجتمع والتقليل من شأن المعلم بين الطلاب "مدرسة المشاغبين"، وهناك بعض المسرحيات ركزت على إهانة الوالدين من قبل الأبناء.

وتابع: "بتسمع اسم النبي وأنت حاطط رجل على رجل أمام ابنك وعايزة يطلع يحترم النبي عليه السلام، لازم الأجيال دي تشوفنا بنحترم الأنبياء والمعلم وغيرهم".