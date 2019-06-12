أوضح الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن هناك خطة مشبوهة وممنهجه للهجوم على الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي من أجل ضرب الثوابت الدينية والرموز الإسلامية، حتى تخرج الأجيال القادمة لا تعرف شيئا عن الدين.

وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، الذي يُعرض على شاشة "DMC"، أن الشيخ الشعراوي يُعد أماما مجددا، وليس معصوما وله أخطاء، ولكنه أعادنا إلى القرآن الكريم وقام بتفسيره، وأصلح ما بين المجتمع واللغة العربية وعلم النفس.

وتابع :"الطعن في الشيخ متولي الشعراوي طعن في الوطن"، محذرًا من الانسياق وراء هذه الخطط والترويج لها على مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفا: "هؤلاء لماذا لا يهاجمون أم كلثوم وأحمد شوقي، لا يجرعلى هذا، هم عاوزين الأجيال، لا يحترمون علمائهم بالتالي يكونوا بعيدين عن الدين".