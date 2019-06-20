قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس وصف التجربة المصرية بـ"الملهمة".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم على شاشة "dmc"، مساء الخميس، أن العلاقات المصرية الرومانية قديمة جدا، تصل إلى 113 سنة، وهذا يدل دلالة كبيرة جدا على قوة ومتانة العلاقات بين الدولتين، مشيرا إلى أن رومانيا أرسلت بعض المعدات التي ساعدت في حفر قناة السويس.

وتابع أن الجانب الروماني احتفى بالجانب المصري بشكل كبير، مشيرا إلى أن الرئيس الروماني اجتمع مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتلى ذلك جلسة موسعة لأعضاء الوفدين، موضحا أن الرئيس الروماني أشاد بالطفرة الكبيرة التي تشهدها مصر.

واستطرد أن تكريم الرئيس السيسي من أقدم الجامعات الرومانية هاما للغاية، ويرجع إلى أن الرئيس السيسي قاد مصر في فترة عصيبة جدا وانتقل بمصر من فترة اضطراب لفترة من الاستقرار والأمن وتخطى ذلك الى تنمية ومؤشرات اقتصادية عالية، وانعكس بشكل واضح على الاقتصاد والحالة المعيشية.