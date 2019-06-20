قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن جولة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في دولتي رومانيا وبيلاروسيا تناولت كافة الملفات، مضيفًا أن الزيارة تناولت كل ما يتعلق بالتعاون الثنائي على كافة الأصعدة، سواء التعاون في مجال الاستثمار أو التجارة أو السياحة أو المجال العسكري أو التعليم أو التعليم الفني.

وأكد راضي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر فضائية "النهار"، أن الرئيس السيسي عقد عددا من اللقاءات الجيدة خلال جولته في البلدين، مشيرًا إلى أن التجربة المصرية كانت حاضرة بشدة، وأن رئيس بيلاروسيا أبدى إعجابه بها، حيث حدثت تغيرات كثيرة خلال فترة قليلة في مصر، حيث تحسنت المؤشرات الاقتصادية بشكل كبير.

ولفت إلى أن رئيس بيلاروسيا أبدى عن رغبته في زيادة استثمارات بلاده في مصر، وأن تستفيد من هذه التجربة المصرية، خاصةً أن هناك توجها لزيادة المسار الإصلاحي في مصر، مؤكدًا أن هذا البلد يعتبر الأغنى بين البلدان التي نالت استقلالها من الاتحاد السوفيتي السابق، وأنها تعتبر متقدمة في المجال الصناعي، خاصة في صناعة المحركات والصناعات الثقيلة.

وتابع أن الرئيس السيسي تحدث مع كبار رجال الأعمال في بيلاروسيا، حيث كانت الموضوعات مقسمة إلى عدة محاور رئيسية، منها زيادة معدلات السياحة البيلاروسية في مصر، مضيفًا أن هذا المعدل في طريقه إلى الزيادة، كما تطرقت الزيارة أيضًا إلى نظم تأمين المنشآت، كما وصف اللقاء بـ"المثمر".

وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن الرئيس السيسي قرر إيجاد التمثيل المصري في بيلاروسيا، وتحديدًا في العاصمة "مينسك" التي تبعد ساعة ونصف عن العاصمة موسكو، مشيرًا إلى أن ذلك جاء نتيجة استجابة السيسي لطلب نظيره رئيس دولة بيلاروسيا.

كما تطرق متحدث الرئاسة، إلى زيارة السيسي لدولة رومانيا، حيث قال إن العلاقات التي تربط مصر ورومانيا من أقدم العلاقات الدبلوماسية حيث تمتد إلى ما يزيد عن 100 سنة، واصفًا إياها بالمستقرة والرخاء والتي تدور حول العقلانية والاحترام المتبادل.

وأكد أن دولة رومانيا من الدول المتقدمة صناعيا، وأن مجمل المباحثات معها كان يهدف إلى جذب الاستثمارات واكتشاف آفاق جديدة للتعاون بين مصر والدول الخارجية لصالح الشعب المصري.

كما تحدث بسام راضي، عن منح جامعة بوخارست الدكتوراة الفخرية للرئيس السيسي، موضحًا أن رئيس الجامعة تحدث عن إنجازات السيسي، وأنه عبر بمصر من فترة عصيبة للغاية، ونجح في فرض الاستقرار، ثم بنى المشروعات القومية، ووفر ملايين فرص العمل.