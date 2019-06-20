قال أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين، إن التسعيرة الجبرية ضد الدستور وضد مصلحة المواطن، مضيفًا أنه في حال تطبيق تسعيرة جبرية على الطماطم، ستختفي من الأسواق، وستظهر طماطم في الأسواق بجودة غير مقبولة بالمرة.

وأكد حسام الدين، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن تطبيق التسعيرة الجبرية ينهي المنافسة في الأسواق، أن الحكومة تسعى للمحافظة على حماية المنافسة حتى لا يوجد احتكار من جانب بعض التجار.

وأشار إلى أن جميع المستثمرين سيخرجون من السوق في حال فرض تسعيرة جبرية وستنتهي المنافسة ويتبقى منتج واحد، وسيؤثر حينها على جودة المنتج في النهاية، كاشفًا عن أن التسعيرة الجبرية هي انهيار للمستوى الاجتماعي للمواطن، وتطبيقها يعيد مشاهد الطوابير أمام الجمعيات الاستهلاكية.