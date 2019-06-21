قال أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين، إن الشركة القابضة للصناعات الغذائية في طريقها للربح وسط خطة تطوير كاملة يتم تطبيقها، مضيفًا أن الجهاز الخاص بالشركة القابضة للصناعات الغذائية به عمالة زائدة، وبالتالي حركة التطوير ستكون بطيئة إلى حد ما.

وأكد حسام الدين، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن المنافسة وتعدد المنافذ التجارية تصب في صالح السوق وقانون الاستثمار يحمي جميع الجنسيات طالما في إطار احترام الاتفاقية الدولية في مجال التجارة الخارجية.

كما أوضح أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لضبط الأسواق والأسعار من ضمنها عدم ترك السلعة في تاجر التجزئية للتحكم في الأسعار وتركها للمنتج حتى يحدد سعرها حيث تخرج فاتورة مدون عليها سعر بيع المستهلك مع إعلان الأسعار على الكيس أو العلبة.