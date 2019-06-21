وصلت بعثة منتخب غينيا بيساو إلى محافظة الإسماعيلية، والتي تضم 38 فردا، بينهم 23 لاعبا، برئاسة شاماميندو، للدخول في معسكر مغلق بفندق توليب، استعدادا للمشاركة في مباريات المجموعة الـ6 بالبطولة الأفريقية في نسختها الجديدة.

وكان في استقبال البعثة، محمد شيحة رئيس مجموعة الإسماعيلية، وإحدى فرق السمسمية، التي أبدى الضيوف الإعجاب بها.

ويخوض منتخب غينيا بيساو، أول مران له، اليوم الجمعة، على الملعب رقم 2 في نادي القناة القديم، تحت إشراف مدربه الوطني باسيرو كاندي.

ويعد أبرز لاعبي غينيا بيساو، الحارس جوناس مينديس، وزيزينيو المحترف في صفوف سينيكا السلوفيني.