محافظ مطروح يعلن الخطة المرورية استعدادا لموسم الصيف

أعلن اللواء مجدى الغرابلي محافظ مطروح، اتخاذ عدة إجراءات لراحة المواطنين، خاصة قائدي السيارات، وللحفاظ على أرواح المشاه تزامنا مع استقبال موسم الصيف السياحي، والإقبال المتزايد على المحافظة، مع دراسة آراء المواطنين بشأن التيسيرات المرورية الجديدة، ومدى الحاجة إلى المطبات في بعض المناطق.

وأنهت ادارة مرور مطروح، تجهيزاتها لتيسر الحركة بمداخل مدينة مرسى مطروح وعلى طول الطريق الدولي الساحلى، مع وضع اللافتات والعلامات الارشادية خاصة بالطرق والشوارع الجديدة التي تم تطويرها مؤخرا، مثل طريق الريفية والجلاء وعلم الروم وغيرها، فضلا عن تسيير دوريات على طول الطريق وداخل المدينة، لضبط الحركة المرورية، ومنع أى تجاوزات أو تكدسات أو ازدحام.

وقال العميد أحمد السنطاوى مدير إدارة مرور مطروح إنه تم وضع عدد من اللافتات والعلامات الإرشادية على طول الطريق الدولي ومدخل مدينة مرسى مطروح، للتيسير على قائدى السيارات، خاصة من خارج المحافظة، للوصول إلى المناطق المختلفة، خاصة السياحية منها.

وأشار إلى أنه تمت دراسة طلبات عدد من المواطنين، بالتنسيق مع مديرية الإسكان ومجلس مدينة مرسى مطروح، وعمل عدد من المطبات حفاظا على أرواح هم وتفادى التهور فى السرعة لبعض قائدى السيارات خاصة بطريق الريفية وبشارع الإسكندرية مع البدء فى أعمال المطبات لـ طريق علم الروم عقب الانتهاء من مرحلة التطوير والرصف الحالية.

فيما وجه "الغرابلي" بسرعة الانتهاء من التيسيرات المرورية الجديدة، ووضع العلامات الإرشادية، ومتابعة تسيير الحركة، ومنع أي تكدسات بالمحافظة.