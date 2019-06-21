كشف أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع سعر الليمون الفترة الأخيرة، حيث وصل سعر الكيلو الواحد لـ100 جنيه في بعض المناطق.

وقال "حسام الدين"، خلال حواره في برنامج " نظرة"، الذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، إن الأسعار في الأسواق يحكمها العرض والطلب، موضحًا أن نقص مخزون الليمون بسبب العاصفة الترابية وراء ارتفاع أسعاره مؤخرًا، مضيفًا: "قلة المعروض من الليمون في السوق وإقبال الكثيف من المواطنين على شراءه وراء ارتفاع سعره".

وأشار مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن أسعار الليمون في الأسواق قبل ارتفاع سعره كان يتراوح ما بين 9 و10 جنيهات للكيلو الواحد، ووصل لـ100 جنيه، مؤكدًا أن أسعاره حاليًا تتراوح ما بين 25 و30 جنيها للكيلو الواحد، وفي غضون عشرة أيام سيتواجد الليمون بكميات هائلة.