طالب الدكتور أشرف تامر، رئيس مجلس مدينة الحوامدية، المواطنين المقيمين بالشوارع التي ستنتهي من أعمال توصيل المرافق بها، تمهيدا لرصفها وتجميلها بسرعة التقدم إلى شركة "تاون جاز" للتعاقد على توصيل الغاز الطبيعي خلال شهر، لافتا أنه إذا لم يتم التعاقد خلال هذه الفترة لن يتمكن المواطنين من التوصيل إلا بعد مرور 3: 5 سنوات.

وقال "تامر"، إن الشوارع التي سيتم العمل عليها، هي: الجمهورية ومتفرعاته، الصحافة ومتفرعاته، سعد زغلول ومتفرعاته، جمال عبدالناصر ومتفرعاته، طريق 11 ومتفرعاته.

وأشار تامر إلى أن أماكن تقديم الطلبات للتعاقد بشارع الصحافة والنادي الثقافي بالعزبة الشرقية.