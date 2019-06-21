3 متهمين يقتلون سائقا لسرقة سيارته بالجيزة.. والدماء تحل لغز القضية

آثار دماء، و50 جنيها قادت ضباط مباحث الجيزة، تحت إشراف اللواء محمد عبدالتواب نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، لكشف غموض اختفاء وقتل سائق وإلقاء جثته في ترعة بمنطقة منشأة القناطر في الجيزة.

وذكرت التحريات وتحقيقات المباحث، أن وراء ارتكاب الواقعة 3 متهمين قتلوا المجني عليه لسرقته، واستولوا على هاتف محمول "نوكيا" و50 جنيها وفشلوا في تصريف السيارة بسبب تلطيخها بالدم، وتم ضبط المتهمين، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق.

ذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية بالجيزة، التى جرت تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، أن بداية الواقعة كانت بورود بلاغ لمركز منشأة القناطر من الأهالي بوجود سيارة متروكة بترعة الرياح البحيري بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث، تحت قيادة المقدم سامح بدوي رئيس المباحث، إلى مكان البلاغ وتبين أن السياره تحمل لوحات رقم "م ا و 9462 مصر"، ماركة سوزوكي فان بيضاء اللون، ومقدمة السياره "مفروشة" بشط الترعة وباقي السيارة عالقة في أشجار البوص، ويوجد آثار دماء على كراسي السيارة.

تم تشكيل فريق بحث وتحر، وتمكنت القوات من تحديد مالك السيارة (أحمد- 29 سنة)، وقرر أن السياره يقودها شاب يدعى (حسن حمدي- 19 سنة)، مقيم أشمون المنوفية، ولم يعد منذ قرابة 24 ساعة.

تم تشكيل فريق بحث، وتبين أن وراء غياب السائق شبهة جنائية، بتكثيف التحريات توصل فريق البحث الذي قاده اللواء محمد عبدالتواب نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، وأكد الشهود مشاهدتهم لثلاثة أشخاص كانوا يستقلون السيارة مع المجني عليه قبل اختفائه، هم: (أحمد فتحي- 31 سنة- مبلط سيراميك)، و(محمد عوض- 19 سنة- عامل بمحل كشري)، و(محمد جزرة- 16 سنة- يعمل بالخرسانة) وجميعهم مقيم بأشمون منوفية.

وعقب تقنين الإجراءات اعترفوا بقتل السائق بسبب مرورهم بضائقة مالية، فعقدوا العزم على قتل سائق وسرقة سيارته ومتعلقاته، وأثناء سيرهم بالطريق قام أحدهم بشل حركته والثاني قام بخنقه، والثالث طعنه بـ"كاتر" في الرقبة وألقوه في نهر النيل، واستولوا على هاتف محمول نوكيا و50 جنيها وفشلوا في تصريف السيارة بسبب تلطيخها بالدم، وأرشدوا عن مكان إلقاء الجثة، وتم تمشيط الترعة وعثر على الجثة طافية وسط الهيش، وتم التحفظ عليهم.

وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق، وقررت عرض المجنى عليه، على الطب الشرعى لتشريح جثته لبيان أسباب الوفاة، وباشرت التحقيق مع المتهمين.